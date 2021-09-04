إلهام شاهين رئيسًا لـ«أيام القاهرة للدراما العربية» بالأوبرا

أعلنت إدارة «أيام القاهرة للدراما العربية» تنظيم حفل الدورة الثانية بالمسرح الكبير في دار الأوبرا يوم الأحد ١٩ سبتمبر، برئاسة الفنانة إلهام شاهين.

ومن المقرر أن يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية والإمارات والجزائر والكويت وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

ويقام خلال الأيام المقبلة مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الحفل.