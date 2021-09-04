ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا 2.4% خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حكومية، اليوم السبت، أن بريطانيا سجلت 37578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يعني أن معدل الإصابات المسجلة بين 29 أغسطس والرابع من سبتمبر، ارتفع 2.4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

كما جرى تسجيل وفاة 120 حالة أخرى في غضون 28 يومًا من إثبات الفحوص إصابتها بكوفيد-19، وهو عدد مماثل للوفيات المسجلة على مدى سبعة أيام في الأسبوع السابق.

وتلقى 48 مليونًا و210 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى نهاية أمس الجمعة في حين حصل 43 مليونًا و250 ألفًا على الجرعتين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.