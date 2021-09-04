ماذا قال تشارلز للأميرة ديانا في الليلة التي سبقت يوم زفافهما؟

كلف حدث زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز 57 مليون جنيه إسترليني وشاهده 750 مليون مشاهد تلفزيوني قياسي في 74 دولة، وحضر الحفل وحده 3500 ضيف، بينما تجمع 600 ألف آخرين لمشاهدة عملية العروسين في الشوارع، بينما كان يحدث خلف هذه الحفلة الضخمة هو شيئا مختلفا.

فسبق وأعلنت مصادر مقربة من الأميرة ديانا أنها كان يراودها شكوك بخصوص حب الأمير تشارلز لها حيث كانت تشعر أنه لا يحبها.

ولكن الآن يتضح أن الأمر تجاوز هذه الشكوك حيث كان الزواج مناسبة سعيدة للجميع ما عدا الأميرين، وكان الحفل مدمرا للأميرة ديانا بشكلا خاص، بسبب اعتراف الأمير تشارلز لها أنه لا يحبها في الليلة التي سبقت زواجهما، وفقا لموقع insider .

اعتراف تشارلز لديانا بأنه لا يحبها

تحدثت بيني ثورنتون، عالمة الفلك التي كانت مقربة للاميرة وسبق استشارتها ديانا في بعض شئونها فيما قبل، وقالت إنه من أكثر الأشياء التي أخبرتها بها الأميرة ديانا صدمة بالنسبة لها هو أنه في الليلة التي سبقت الزفاف أخبرها تشارلز أنه لا يحبها، وأضافت بيني "أعتقد أن تشارلز استكمل حفل الزفاف تماشيا مع طلب ديانا له.

وهذا الشئ جعل الأميرة لا ترغب في متابعة الزفاف في تلك المرحلة، بل أنها فكرت في عدم استكمال الزفاف، ولكن ضغوطات عائلتها عليها هو ما أجبرها علي استكمال الأمر من منطلق أنه لم يعد الرجوع عن قرار الزواج ممكنا في هذا الوقت.



أحب كلا من ديانا وتشارلز شخصا آخر

خلال مقابلة مع بي بي سي عام 1995 مع المراسل مارتن بشير ، كشفت الأميرة ديانا أن زفافها لم يسير على ما يرام حيث استأنف الأمير تشارلز علاقته مع صديقته السابقة والزوجة الحالية كاميلا باركر بولز، مما ساهم في انفصالهما عام 1992.

وعندما سأل المذيع بشير الأميرة ديانا عما إذا كانت كاميلا عاملاً في انهيار الزواج، أجابت الأميرة بالإيجاب بشكل غير مباشر.

كما أكدت ديانا علاقتها مع ضابط سلاح الفرسان البريطاني السابق جيمس هيويت، عندما سألها بشير عما إذا كانت غير مخلصة لتشارلز، قالت عن هيويت: "نعم، لقد عشقته. نعم، كنت أحبه".



جدير بالذكر أن تصريحات ديانا في هذه المقابلة أصبحت فيلما وثائقيا فيما بعد مرور ربع قرن.