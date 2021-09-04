«التعاون الدولى»: التحول الرقمى يكتسب أهمية متزايدة كل يوم

أكدت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، أن التحول الرقمي يكتسب أهمية متزايدة كل يوم، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي عالميًا تبلغ حوالي 11.5 تريليون دولار، بما يعادل 15.5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويتوقع أن يصل الرقم إلى 25٪ خلال أقل من عقد من الزمان، ويترتب على هذا التحول إعادة تشكيل نماذج واستراتيجيات الأعمال وتعزيز كفاءتها، لتحسين إنتاجية القوى العاملة وخفض القوى العاملة وخفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

في هذا الإطار، فإن انتشار الاقتصاد الرقمي يعتبر فرصة جيدة لتعزيز مصادر النمو والتنوع الاقتصادى لبلدان القارة الإفريقية وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لاسيما أن إفريقيا تعتبر أصغر قارة في الفئات العمرية، وتضم 60٪ من السكان دون سن الـ25 عامًا، لذا تستطيع القارة الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة من أجل الدفع نحو النمو الشامل والمستدام الذي يعمل بشكل أساسي على معالجة التحديات التي يواجهها الشباب.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا تنمو بشكل سريع بما يفتح أفقًا غير مستغلة للنمو، ويكشف العديد من الثغرات التي يجب التغلب عليها، من خلال استغلال نمو صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة، والتي شهدت تطورات ضخمة مؤخرًا.

على الصعيد العالمي، لا تتوقف التطورات التكنولوجيا مطلقًا، وهو ما يجعل الشركات الناشئة دائما قادرة من خلال تطوير قدراتها على تغيير شكل الأسواق وإعادة تشكيلها، وهو ما يدفع المؤسسات الكبرى والحكومات على توفير الحوافز وعوامل الجذب لهذه الشركات.