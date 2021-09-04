السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس أثناسيوس الأسقف وغلاميه

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى استشهاد القديس أثناسيوس الأسقف وغلاميه.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعاصر المعروف باسم كتاب السنكسار إن: في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أثناسيوس الأسقف وجراسيموس وثاؤتيطس غلاماه.

 

ماذا تقرأ الكنيسة في تلك الذكرى؟

وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال مناسبة اليوم التي يقصر الاحتفال بها على القداس الإلهي فقط عدة قراءات كنسية مثل
العشية: مزامير 132 : 9,10,17,18 + متى 15 : 1 - 11
باكر: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 15 : 12 - 20
قراءات القداس
البولس:1 كورنثوس 10 : 25 - 11 : 1
الكاثوليكون:1 يوحنا 4 : 15 - 21
الإبركسيس: اعمال 5 : 34 - 42
السنكسار: نقل جسد الأنبا يحنس القصير بشهيت + استشهاد
القديس أثناسيوس الأسقف وغلاميه + تذكار البشارة والميلاد والقيامة
الانجيل: مزامير 68 : 19+ يوحنا 8 : 21 - 27


كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإحياء الثلاث مناسبات الكبرى وهما عيد الميلاد المجيد وعيد البشارة المجيد وعيد القيامة المجيد هي ثلاثة أعياد سيدية كبرى طبقا التقسيم الكنسي وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكراهم في كل يوم ٢٩ من اي شهر قبطي.

السنكسار اليوم السنكسار الكنسي السنكسار الدستور السنكسار كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ السنكسار

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