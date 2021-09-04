بالأسماء.. قبول 307 طالب وطالبة بمدارس تمريض بنى سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم السبت، أنه تم قبول 307 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 2020/2021، منهم 249 طلاب في 7 مدارس تمريض (بنات) و58 طالبًا بنين في مدرسة تمريض باروط، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاء الشروط والمعايير والحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد

حيث تم قبول 58 طالباً بمدرسة باروط للبنين بحد أدنى لمجموع تنسيق القبول "276.25 درجة" ،و65 بمدرسة بني سويف"بحد أدنى 276.5 "، و30 طالبا بالواسطى بحد أدني" 274.5 درجة "،و33 طالبا بمدرسة ناصر بحد أدنى"274 درجة "و30طالبا بمدرسة إهناسيا بحد أدنى" 277 درجة"،و 29 طالباً بمدرسة ببا بحد أدنى" 277.5 درجة"،و31 طالباً بمدرسة الفشن بحد أدنى"275 درجة"و 31 طالباً بمدرسة تمريض سمسطا بحد أدنى "269.5 درجة"

وأكدت مديرية الصحة على الطلاب المقبولين "بنات وبنين" بسرعة تقديم الملفات والأوَراق المطلوبة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه في حالة عدم التقدم بالأوراق "يعتبر تنازلًا من الطالبة الطالب وولى الأمر عن التقدم للمدرسة وأنه لا تقبل أية أعذار، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم السبت"نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين 307 طالباً وطالبة ،موزعين على 8 مدارس تمريض على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال لقائه "بمكتبه اليوم"وكيل وزارة الصحةالدكتور محمد يوسف عبد الخالق ،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها،عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021،المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة