محطة مياه «ميانة» بأهناسيا في بني سويف تحصل على شهادة «Tsm»

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، حصول محطة مياه ميانة بمركز أهناسيا على شهاده الإداره الفنية المستدامة TSM.

وأوضح صحصاح، أنه تم منح تلك الشهاده من قبل اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم إدارة العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة ومواكبة خطه الدولة بخصوص التطورات الحديثة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.