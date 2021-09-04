المعلمة الحاصلة على جائزة المعلم العالمى تتحدث لـ«الدستور»: سعيدة بتشريف بلدي

شغوفة دائمًا بتعليم طلابها كل ما هو جديد، تهتم بالأنشطة كثيرًا، هى المعلمة سهير زكي عبد الفتاح، مديرة التعلم الذكي، بكلية فيكتوريا بالإسكندرية الحاصلة جائزة المعلم العالمي لعام 2020.

تقول سهير زكى لـ«الدستور» إنها سعيدة بحصولها على هذه الجائزة العالمية وتشريف بلدها مصر في هذه المسابقة.

وأضافت أن لديها ابنتين "ريم" فى الفرقة الثالثة كلية هندسة جامعة الإسكندرية قسم إنتاج والثانية في الصف الثاني الثانوي دبلومة أمريكية فى كلية فيكتوريا بالاسكندرية، أشارت أنها تسعى دائمًا للتوفيق بين البيت والأولاد والعمل ولكنهم يشجعونها دائمًا على عملها.

وتابعت أنها حصلت على بكالوريوس علوم جامعة الإسكندرية وماجستير علوم عام ١٩٩٨، وهي معلمة لمادة العلوم منذ 25 عاما بالقسم الإعدادي بكلية فيكتوريا فى الإسكندرية، وأنها شغوفة بطرق التعليم الحديثة وتخرج من الإطار التقليدي للفصل الدراسي وإدراج الأنشطة والمشاريع التعليمية في فصولها مع طلابها.

وقالت سهير زكى أنها مشروع "هذه هي مصر" وهو مشروع يعمل على تواصل الطلاب مع أقرانهم في الدول المختلفة عبر سكايب لعرض كل ما هو رائع في مصر من آثار ومناطق سياحية خلابة، وفى عام 2018 تم اختياري ضمن فريق المعلمين المبدعين الممثل لمصر في مؤتمر مايكروسوفت للتعليم بسنغافورة، ثم تم تكليفها من إدارة المعاهد القومية لتكون مسؤولة عن التنسيق لجائزة المدارس الدولية والتي يتم منحها من المجلس البريطاني للمدارس التي تطبق المعايير الدولية في الأنشطة الطلابية.

وعن الجائزة قالت إنها تم ترشيحها عن مجمل ما قدمت في مجال التعليم والتدريب لجائزة المعلم العالمي والتي يتقدم لها آلاف المعلمين من جميع دول العالم وفازت بها عن مصر عام ٢٠٢٠، و تقول دائمًا أن التعلم عملية مستمرة وعندما يتوقف الإنسان عن تطوير نفسه حتما سيتراجع.