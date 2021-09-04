أمريكا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 مليونًا و852 ألفًا و576 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 647 ألفًا و593 حالة.

جاءت الهند في المرتبة الثانية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن جامعة "جونز هوبكنز" البحثية اليوم السبت - من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 32 مليونًا و945 ألفًا و907 حالات، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 440 ألفًا و225 حالة.

كانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أعلنت ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم إلى 219 مليونًا و888 ألفًا و371 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 4 ملايين و555 ألفًا و516 حالة.