السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من «التخطيط و«القابضة للمياه» يتابع مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل المهندس شاكر أبوالعيلة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وفدا لمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضم  كل من الدكتور محمد فريد، مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية والبنية الأساسية، والمهندسة هبة محمد مدير عام المرافق بوزارة التخطيط، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس شاكر أبوالعيلة، إن الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط، التقت بالوفد خلال جولتها الميدانية الأسبوعية بقريتي العباسية وكفر شحاته وأعمال مد وتدعيم خط مياه 560 مم بدءا من محطة مياه كفر سليمان.

وأضاف أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع القائمين علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة تخلل ذلك  عقد اجتماع مع عدد من أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ أعمال البرنامج الرئاسي حياة كريمة بالشركة شمل عرضا تقديميا بقاعة الإجتماعات الرئيسية بالشركة لاستعراض نسب الإنجاز والخطط الزمنية المستهدفة وفقا للواقع العملي الحالي.

وتابع الوفد آخر المستجدات والمعدلات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها علي نطاق 28 قرية بمركز كفر سعد وبإجمالي 219 تابع (مرحلة أولي).

كما زار الوفد بعض من مواقع الشركة، منها: (محطة مياه دمياط والجاري العمل علي رفع كفائتها 1000/ل ث - مركز خدمة عملاء دمياط المطوروالذي يخدم أكثر من 40% من عملاء الشركة - محطة مياه البستان - محطة مياه كفر سليمان وأعمال التطوير القائمة بها).

وأشاد الوفد بانتظام الأعمال القائمة بشركة مياه دمياط والمجهودات المبذولة من جميع القائمين علي المشروع موضحين ما يمثله المشروع من أهمية لجميع المواطنين في القري المستهدفة وضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المعدلة.

المهندس شاكر أبو العيلة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط حياة كريمه الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط المبادرة الرئاسية

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وائل لطفي

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