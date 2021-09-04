«جولة شكر».. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى الخليج لبحث تطورات أفغانسان

جولة خليجية مرتقبة من المقرر أن يجريها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بدايةً من غد الأحد، لزيارة عدة دول خليجية ولقاء عدد من كبار المسؤولين الخليجيين، والتي تأتي تزامنًا مع زيارة أخرى يجريها وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن الجولة الخليجية المقبلة لوزير الدفاع الأمريكي، تهدف بالأساس إلى بحث تطورات الأوضاع الأخيرة في أفغانستان، وتقديم الشكر لقادة تلك الدول على دورهم في تسهيل عمليات الإجلاء للأمريكيين والأفغان، حيث أكملت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري، انسحابها العسكري من أفغانستان منهية بذلك أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

بيان البنتاجون

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مساء أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيتوجه إلى عدة دول خليجية الأسبوع المقبل في جولة «شكر» للحلفاء والقوات التي ساعدت في عمليات الإجلاء بأفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون إف كيربي، في بيانٍ له أمس: «يغادر وزير الدفاع لويد أوستن، يوم الأحد 5 سبتمبر في رحلة لزيارة قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية».

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيانها، أنه خلال الجولة الخليجية، سيجتمع الوزير الأمريكي مع الشركاء الإقليميين في دول الخليج، لتوجيه الشكر لهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان والمواطنين من دول أخرى من أفغانستان.

وسيعيد الوزير أوستن، تأكيد علاقات واشنطن الدفاعية القوية في المنطقة، كما سيلتقي مع أفراد الخدمة الأمريكية وموظفي الحكومة الأمريكية لشكرهم على المهارة والمهنية التي أجروا بها عملية الإجلاء.

فصل جديد

وفي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة «NBC News» الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن، يعتزم السفر إلى الخليج العربي الأسبوع المقبل، بعد انسحاب الولايات المتحدة الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي: «الآن انتهت الحرب ونحن ندخل فصلًا جديدًا حيث يأخذ دبلوماسيونا زمام المبادرة.. نحن جزء من جهد عاجل لإخراج الأفغان الذين تم إجلاؤهم من المساكن المؤقتة في الخليج وأوروبا».

وأضاف أوستن، أنه سيسافر إلى هناك الأسبوع المقبل «لشكر شركائنا هناك الذين فعلوا الكثير للمساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم».

زيارة بلينكن

وتأتي جولة وزير الدفاع الأمريكي إلى دول الخليج، تزامنًا مع زيارة أخرى يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى قطر يوم الأحد المقبل، للقاء قادة البلاد وشكرهم على مساعدتهم أثناء الإجلاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أن الوزير بلينكن، سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين بملف أفغانستان حيث تجري المحادثات بين المجتمع الدولي و طالبان في الدوحة.

وسيلتقي الوزير الأمريكي، مع كبار المسؤولين القطريين خلال رحلته إلى الدوحة للتعبير عن امتنانه لدور قطر في المساعدة على إجلاء آلاف الأشخاص بأمان من أفغانستان.

كما سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي، لاحقًا إلى ألمانيا حيث يرأس مع نظيره الألماني هايكو ماس، اجتماعًا وزاريًا عبر الفيديو مخصصًا لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة.