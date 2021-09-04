فريق كرة القدم النسائية بـ قلين يشارك في مبادرة «7 الصبح»

شهدت مبادرة "7 الصبح" مشاركة لفريق كرة القدم النسائية بقلين، والذي يعد نموذجا متميزا لاقتحام الفتيات لعبة كرة القدم، بعد أن أثبتت نجاحها في العديد من الألعاب منها الكاراتيه والجودة.

تقام المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة، الدكتور عبادة الجزار، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتقدم مستوى فريق كرة القدم النسائية بقلين وهي الفكرة التي تفتح باب أمل جديد للفتيات لاقتحام لعبة كرة القدم، والتي طالما ارتبطت بأنها للرجال فقط إلا أن فريق قلين يساهم في كسر القيود ويقدم نموذج لزيادة قاعدة ممارسة الفتيات للرياضة دون الخوف من اقتحام الألعاب الرياضية المتنوعة.

تشارك مراكز شباب المحافظة بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية ، كرة قدم ، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة.



وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة شهدت إضافة جديدة اليوم، وهي مشاركة فريق كرة القدم النسائية بقلين، بالإضافة إلى تواجد مدرب رياضي وأخصائي تغذية على زووم لوضع نظم غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم المبادرة نفذت اليوم من مراكز شباب قلين وهي: “المنشلين، المنشأة الكبرى، الشقة، منية قلين، ميت الديبة، أبوإسماعيل، نشرت، مدينة قلين، صروة، كفر المرازقة، حصة الغنيمي”، ومن فوة شارك “السالمية – قبريط – منية الأشراف – العلوى”.