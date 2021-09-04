السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يحاول الانتحار من أعلى منطقة الاستثمار في بورسعيد

شاب يحاول الانتحار
شاب يحاول الانتحار

أقدم شاب علي الصعود أعلى لافتة المنطقة العامة للاستثمار، وذلك في محافظة بورسعيد، وسط محاولات لإقناعه بالنزول.

على الفور تم الدفع بقوات الشرطة، وتم فرض كردوناً أمنياً، وذلك في محاولة لإنقاذ الشاب الذي هدد بالانتحار وإنهاء حياته.

لم يتم الإعلان من أي جهة رسمية عن الأسباب الحقيقة وراء محاولة الشاب الانتحار، وكذلك لم يتحدث الشاب وهو في المكان المرتفع عن أي أسباب.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغاً بالواقعة، ووجه على الفور بالدفع بفريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

أنتحار شاب صعود بورسعيد لنتحار محافظ

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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