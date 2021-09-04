شاب يحاول الانتحار من أعلى منطقة الاستثمار في بورسعيد

أقدم شاب علي الصعود أعلى لافتة المنطقة العامة للاستثمار، وذلك في محافظة بورسعيد، وسط محاولات لإقناعه بالنزول.

على الفور تم الدفع بقوات الشرطة، وتم فرض كردوناً أمنياً، وذلك في محاولة لإنقاذ الشاب الذي هدد بالانتحار وإنهاء حياته.

لم يتم الإعلان من أي جهة رسمية عن الأسباب الحقيقة وراء محاولة الشاب الانتحار، وكذلك لم يتحدث الشاب وهو في المكان المرتفع عن أي أسباب.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغاً بالواقعة، ووجه على الفور بالدفع بفريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.