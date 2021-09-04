السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يوافق على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية

محمود توفيق
محمود توفيق

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 1432 لسنة 2021 بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

شروط الحصول على الجنسية


الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوًا فى شعبها، ملتزمًا بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك (موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:

صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

عدد 4 صور فوتوغرافية.

يستغرق  وصول رد وزارة الداخلية حوالي  6 أسابيع أو أكثر.

تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.

 

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رئيس التحرير

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