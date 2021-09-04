ماليزيا تسجل 19 ألف إصابة و362 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، 19 ألفًا و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و362 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبد الله، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية ، إن المجموع التراكمي لإصابات كوفيد-19 في البلاد وصل إلى مليون و824 ألفا و439 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في ماليزيا إلى 17 ألفًا و883 شخصًا.

وأضاف أنه تعافى من الإصابة بالفيروس 21 ألفًا و582 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و550 ألفًا و254 حالة، فيما لا تزال هناك 256 ألفًا و302 حالة نشطة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.