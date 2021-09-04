«ريم» طفلة بـ الصف الرابع الابتدائي تبدع فى تشكيل الصلصال بعد خروجه من «الفرن» (صور)

استطاعت الطالبة ريم محمود فى الصف الرابع الابتدائي، أن تعمل على حلمها منذ الصغر، فهى تهوى الرسم بالصلصال ولديها قناة على "يوتيوب" يتابعها عدد كبير من المشاهدين.

تشكيل الصلصال

تقول ريم محمود لـ"الدستور": «عندى قناة على يوتيوب وصفحة على فيسبوك وبحب الرسم وشغل الصلصال والسباحة».

تشكيل الصلصال

وأضافت: «بدأت بالصلصال الفوم لقيت أنه بيتكسر بسرعة بحثت على الصلصال الحراري عرفت أنه أفضل وعملي اكتر من الفوم جبته لأنه يدخل الفرن وبينشف ويمكن استخدامه في الميداليات أو مجات وعمل عرائس وله أدوات مختلفة حتى أستطيع التشكيل».

تشكيل الصلصال

وتابعت: “أن لها أكثر من عام تمارس هذه الهواية وتشجعها على ذلك والدتها ووالدها، بالاضافة إلى أنها توفق بين هوايتها وبين الدراسة، خاصة أن الصف الرابع الابتدائي مناهجه صعبة”.

وأشارت ريم إلى ان لديها طموح كبير أن يكبر حلمها ويتابعه الكثيرين حتى يكون لها براند خاص بها يتحدث عنه الجميع سواء داخل مصر وخارج مصر.

تشكيل الصلصال

أكدت أنها تقوم بعمل العديد من التشكيلات مثل العرائس المختلفة أو التشكيل لشكل غرفة نوم أو الميداليات المختلفة أو عرائس باربي وغيرها من الاشكال المحببة، أضافت أيضًا أنها تستطيع عمل العديد من المجالات من هذا الصلصال وتتفنن فى الشكل ومن يطلب منها شكل معين من الممكن أن تقوم بعمله.

وتمنت ريم محمود أن يكبر حلمها وأن تستطيع من خلاله عمل مشروع خاص بها، مؤكدة أنها متفوقة فى دراستها أيضًا وتعمل على استكمال دراستها لتلحق بالثانوية ثم الجامعة وتواظب على موهبتها وعلى العمل فيها.