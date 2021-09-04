السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم تحصل على 4 مليون ونصف جنيه من أهالي المنيا بالخارج

متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة مساعد الوزير ومدير الإدارة، قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا بالدولة العربية"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي 4 مليون و500 ألف جنيه مصري.

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