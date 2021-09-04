السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني الثانوي الازهري

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، حيث تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، والدكتور محمد البرقي موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معاهد: فتيات سموحة النموذجي، وبنين سموحة النموذجى، وبنين الإسكندرية.

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كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، ويرافقه الدكتور منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي: معهد فتيات القويري، وبنين القويري؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

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و تم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان بصفة مستمرة، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب، أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وقد أدى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم اليوم في مادتي: الفقه، والتوحيد، كما أدى طلاب القسم العلمي امتحانهم في مادتي: الفقه، والجبر والهندسة الفراغية.

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وتسلم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، بحضور علاء العريان الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، و سلامة القط مدير التعليم الثانوي، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية الإعدادية لمعاهد الإسكندرية الأزهرية، حيث سلم نتيجة الشهادة الابتدائية أسامة يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية وأعضاء الكنترول، كما سلم نتيجة الشهادة الإعدادية حسن عبدالقادر  رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.40 % للبنين، و78.98% للفتيات وإجمالي 86.49%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بنسبة 96.7 % للبنين، ونسبة 98.5 للفتيات، وبإجمالي  97%، ويتقدم الجميع بالتهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، داعين الله لجميع الطلاب والطالبات دوام النجاح والتوفيق.

الإسكندرية الازهرية امتحانات الدور الثاني الإدارة المركزية قطاع المعاهد الأزهرية الثانوية اازهرية

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