السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل بحوزته هيروين وسلاح ناري في المنوفية

القبض على مسجل
القبض على مسجل

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (شخص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فـى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي، بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المعمل الجنائي مواد مخدرة هيروين سلاح نارى ضبط الأسلحة النارية الداخلية وزارة الداخلية خطة الدولة مخدر الهيروين

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