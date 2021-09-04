القبض على مسجل بحوزته هيروين وسلاح ناري في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (شخص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فـى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي، بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.