السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين اعتدوا جنسيا على 3 أطفال بالصف للجنايات

هتك عرض طفل
هتك عرض طفل

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة، صباح اليوم، إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض 3 أطفال بجزيرة الديسمي في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.
جاء في نص أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين خطفوا المجني عليهم، بأن التقى بهم الأول بالقرب من مسكنهم واصطحبهم بقاربه بزعم معاونتهم له في أعمال الصيد وتوجه بهم لمكان مهجور، حيث تواجد المتهمان الثاني والثالث فأقصوهم بعيدا عن بيئتهم الآمنة.

تحريات مباحث


ووفقا لنص الإحالة، دلت تحريات مباحث مركز شرطة الصف أن تحريات معاون مباحث مركز الشرطة  السرية أكدت صحة الواقعة، بقيام المتهم الأول باستدراج المتهمين إلى أحد الأماكن الخالية من السكان حيث تواجد باقي المتهمين، مستخدما قاربه ثم هتك المتهمون جميعا عرض المجني عليهم.
قال أحد الأطفال المجني عليهم في تحقيقات النيابة إن المتهم الأول طلب منه إحضار بعض من معارفه للعمل معه بالصيد فأخبر المجني عليهما الثاني والثالث وتقابلا معه وتوجها إلى جزيرة الديسمي مستخدمين قارب المتهم الأول حيث تواجد المتهمون الثاني والثالث، ثم فاجأهم المتهمون بتهديدهم بالإيذاء ما لم يستجيبوا لرغباتهم.
واضافت التحقيقات ان المتهمين هددوا المجني عليهم للتجرد من ملابسهم فاستجاب لهم الاطفال خوفا من ايذائهم وتعدى كل متهم على طفل جنسيا ثم تركوهم ولاذوا بالفرار بعد تهديدهم في حال فضح أمرهم او اخبار أحد بما حدث. 
قبل شهرين، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمين المقبوض عليهم، وعرض الضحايا على الطب الشرعي.
وعقب تلقي تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود اصابات بالاطفال المجني عليهم وتعرضهم لهتك عرض واعتداء جنسي وتحريات المباحث النهائية التي اكدت ارتكاب المتهمين للجريمة، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة هتك العرض.

الجيزة الديسمي الصف هتك عرض الجنايات محكمة الجنايات

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