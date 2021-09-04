المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ يعود لواشنطن فى ختام جولته باليابان والصين

عاد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إلى واشنطن في ختام جولة خارجية زار خلالها كلا من اليابان والصين.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن جولة كيري التي بدأها يوم 31 أغسطس الماضي استهدفت إجراء مناقشات مع نظرائه الدوليين بشأن الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف حول المناخ قبل انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للمناخ في جلاسجو بالمملكة المتحدة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبلين.



ولفت إلى أن كيري كان قد التقى في كل من اليابان والصين بعدد من كبار المسئولين، حيث بحث الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف حول قضية التغير المناخي.



وعلى صعيد آخر، عارض كبير مستشاري المناخ في المملكة المتحدة، كريس ستارك، بشدة، الانتقادات "الانهزامية"، و التي تقول إن هدف البلاد الصفري الصافي باهظ التكلفة، وحث وزارة الخزانة على متابعة الوتيرة "المتزايدة" حاليًا لإزالة الكربون.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد حث كريس ستارك، الرئيس التنفيذي للجنة المعنية بتغير المناخ (CCC)، على صياغة النقاش حول صافي الصفر في ضوء أكثر إيجابية: "يمكن القيام بذلك" ، على حد قوله.

وقال: "الأمر يستحق ذلك.. آمل أن نتمكن من الابتعاد عن التفكير في التكلفة ورؤيتها كمهمة لتحديث الاقتصاد".

وقبل عامين، قادت المملكة المتحدة العالم في تبني هدف صافي صفر 2050، وهو أمر ضروري إذا كان للبشرية أي فرصة للحفاظ على التدفئة العالمية عند المستوى الآمن نسبيًا من 1.5 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية.

وفي ديسمبر الماضي، حددت اللجنة المعنية بتغير المناخ خمس طرق للوصول إلى هذا الهدف، والذي سيتعين على مجلس الوزراء تحديده قريبًا قبل قمة المناخ "كوب 26" Cop26 في جلاسكو المقررة في خريف العام الجاري.