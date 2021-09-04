أمريكا: إصابات كورونا فى البلاد تبلغ معدلا قياسيا يوميا جديدا

تجاوز المعدل المتحرك الحالي لمدة 7 أيام لحالات الإصابة بكورونا الجديدة اليومية في الولايات المتحدة 150 ألفا، بزيادة 4.9 في المائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي صادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكر التقرير أن المعدل المتحرك الحالي لـ7 أيام كان 153246، وهو أعلى بنسبة 123.6 في المائة من الرقم الذي لوحظ قبل عام تقريبا، وأعلى بنسبة 1217.0 في المائة من أدنى مستوى سجل في 18 يونيو 2021.

وتم الإبلاغ عما إجماليه 39488866 حالة إصابة بكوفيد-19 حتى الأربعاء في الولايات المتحدة.

كان المعدل اليومي الحالي لـ7 ايام للحالات الجديدة لدخول المستشفيات للفترة من 25 إلى 31 أغسطس، هو 12156، بزيادة 1.7 في المائة عن متعدل الأيام الـ7 السابقة.

والمعدل المتحرك الحالي للوفيات الجديدة لـ7 أيام، هو 1047، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة بالمعدل المتحرك السابق لـ7 أيام.

وحتى الأربعاء، تم الإبلاغ عما إجماليه 641725 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وحتى الخميس، تم إعطاء 372.1 مليون جرعة لقاح في البلاد.

عمومًا، تلقى حوالي 205.9 مليون شخص، أو 62 بالمائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وتم التلقيح الكامل لنحو 175 مليون شخص، أو 52.7 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.