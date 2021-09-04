وزارة الرى السودانية تحذر: فيضان وشيك لنهر الدندر

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية من "فيضان وشيك" لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن منصور وجه نداء "بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء اليوم الجمعة منسوب 13.50 مترا".

ودعا عبدالرحمن جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت الوكالة، أعلنت في وقت سابق، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس و7 سبتمبر في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان".

وعلى صعيد آخر، نددت منظمة العفو الدولية بـ"موجة قمع جديدة" تنفذها سلطات جنوب السودان منذ الدعوة إلى تظاهرات سلمية ضد النظام في هذه الدولة التي يقضّها العنف والفساد والفقر.



ولفتت المنظمة إلى "ازدياد عدد التوقيفات التعسفية وغيرها من التدابير" بعد دعوة تحالف الشعب للتحرّك المدني الذي يجمع ناشطين وجامعيين ومحامين ومسؤولين رسميين سابقين، في نهاية يوليو إلى خروج تظاهرات سلمية في 30 أغسطس في كافة أرجاء الدولة للمطالبة باستقالة الحكومة.



إلا أنّ السلطة حظرت التظاهر ومبادرة المجتمع المدني غير المسبوقة في تاريخ هذه الدولة التي نشأت عام 2011.

وكانت السلطات قد نشرت عددا كبيرا من القوى الأمنية في العاصمة جوبا ما أجبر المنظمين على التخلي عن تحركهم.

وقال ناشطون في "التحالف" لـ"فرانس برس" إنّهم آثروا الاختباء خشية "أعمال انتقامية على يد السلطة".



وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو ديبروز موشينا: "نشهد حملة قمع جديدة في جنوب السودان تستهدف الحق في التعبير وتكوين جمعيات والتظاهر السلمي".