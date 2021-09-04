سوريا.. مقتل اثنين وإصابة ثالث فى كمين نفذه مجهولون بريف درعا

قتل شخصين وأصيب آخر بجروح في كمين للمسلحين بريف درعا جنوب سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر أمني، أن "مجموعة مسلحة نفذت كمينا استهدف سيارة كان يستقلها 3 أشخاص ما أسفر عن مقتل اثنين من عائلة العبود وإصابة آخر بجروح". وذلك على طريق النعيمي- صيدا في ريف درعا​​​.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاغتيال تأتي في أعقاب فشل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة، ولم ترد أي معلومات عن عدد تلك الصواريخ أو المناطق التي تم استهدافها.

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب و حمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السورية 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 27 ألفا و915 حالة.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2013 حالة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 20 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 22 ألفا و471 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.