السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان.. توقيف مراسل لوكالة «رويترز» واستجوابه قبل ترحيله إلى الأردن

مطار بيروت
مطار بيروت

أعلنت وكالة "رويترز" عن أن السلطات اللبنانية احتجزت مراسلا لها طوال الليل لدى وصوله مطار بيروت واستجوبته قبل ترحيله إلى بلاده الأردن على متن طائرة متجهة إلى هناك.

 

ونقلت الوكالة عن مراسلها "سليمان الخالدي" الأردني الجنسية، أنه سافر إلى بيروت في 2 من الشهر الجاري، وهناك أوقفه مسؤولون في مراقبة الجوازات للاستجواب و طلبوا منه تسليم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص برويترز و هاتفه المحمول.

 

ولم تذكر السلطات أي سبب لهذا الطلب، و بعد أن رفض الخالدي تسليم معداته، نُقل إلى مركز ترحيل قبل إعادته إلى الأردن في اليوم التالي.

 

وأشارت الوكالة إلى أنها وجهت خطابا إلى السلطات اللبنانية تطلب إلغاء القرار، وقال متحدث باسمها: "قدمنا احتجاجنا إلى مسؤولي الحكومة اللبنانية على معاملة صحفي رويترز سليمان الخالدي، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات من تلك السلطات التي لم تقدم أي تفسير للإجراء الذي اتخذته".

 

وأضاف: "تقارير سليمان مستقلة وحيادية بما يتماشى مع مبادئ الثقة. تندد رويترز بأي قيود مفروضة على الصحفيين الذين يسعون إلى نقل الأخبار للصالح العام".

 

ونقلت الوكالة عن رد للمديرية العامة للأمن العام في لبنان أن "القانون اللبناني يكفل بيئة إعلامية حرة"، إلا أنها لم تذكر ما إذا كان سيتم إلغاء ترحيل الخالدي، حسب الوكالة.

 

وقالت المديرية في ردها إن "القرار المتخذ من قبل الأمن العام بشأن السيد سليمان الخالدي بعدم منحه إذن دخول إلى لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية و لا علاقة له بعمله و لا بمهنته". و وصفت الرسالة القرار بأنه رفض للدخول و ليس ترحيلا لأن المسؤولين لم يضعوا ختم دخول على جواز سفر الخالدي.

لبنان الأردن ترحيل رحيل لبن رويتر استجواب وكالة رويترز مراسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال