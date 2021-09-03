مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

كشفت مصادر عن مفاجأة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يعتدي على سيدة أمام قاعة أفراح.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن السيدة التي ظهرت في الفيديو تقطن بجوار قاعة أفراح يمتلكها أحد أقاربها من ناحية الأم واستدعت شرطة النجدة لصاحب القاعة وبوصول النجدة أقدم أحد أقاربها ويعمل بالقاعة على ضربها.

وأضافت المصادر أن شرطة النجدة اصطحبت الطرفين إلى قسم الشرطة بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، لتحرير محضر بالواقعة، إلا أنها تنازلت وتم التصالح بين الطرفين.

وفي السياق، تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على سيدة بالضرب أمام قاعة أفراح بإحدى المناطق.

وأكدت مصادر أن عملية فحص الفيديو تجري بواسطة المساعدات الفنية للكشف عن هوية أطراف الواقعة.



وأضافت أن الفحص يشمل فردي شرطة ظهرا في الفيديو أثناء اعتداء الشخص على السيدة لبيان اتخاذهما الإجراءات القانونية أثناء الحادث أم تقاعسا عن تطبيق القانون على الشخص المعتدى؟.