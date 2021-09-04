تعرف على أهداف الحملة الترويجية لوزارة السياحة والآثار على منصات التواصل

أطلقت وزارة السياحة والآثار مع بداية شهر سبتمبر الجاري حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، والذى يتزامن مع الاحتفال السنوي بيوم السياحة العالمى .

أهداف الحملة الدعائية لوزارة السياحة والآثار على منصات التواصل الاجتماعي

التعريف بالمقومات السياحة والآثرية ل27 محافظة من محافظات الجمهورية.

نشر فيديوهات قصيرة عن مقومات كل محافظة بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري.

إبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

استغلال صفحات وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفيديوهات.

الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

إطلاق الحملة بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



إثراء المحتوى الرقمى بالمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت فيديوهين ترويجيين لكل من محافظتى البحر الاحمر و الوادى الجديد وحاولت من خلال الفيديو لكل منهم والذى لايتعدى ال20 ثانية تسليط ضوء خاطف على المقومات السياحية والأثرية بكل منهم كما أطلقت اليوم الجمعة الفيديو الثالث عن محافظة الفيوم.

ومنظمة السياحة العالمية قد اختارت شعار يوم السياحة العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمية الذي يقام سنوياً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، موضحة أنه كان لجائحة كورونا (كوفيد - 19) أثر اجتماعي واقتصادي هائل حيث تضررت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، وكانت الفئات المهمشة والأضعف هي الأشد تضررا، ولذا فإن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو، ومن الضروري أن يتمتع الجميع بالمنافع التي ستعود عليهم على نطاق واسع وعادل.