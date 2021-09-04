السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقدما جاكلين عقيقي..

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 4 سبتمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: يعزز هذا اليوم مهاراتك وصداقاتك، وتكون قدرتك على المجابهة قوية والتصدي لكل هجوم شرس والقيام بهجوم مضاد. 

عاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ مدة.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

 

الثور

آل باتشينو

مهنياً: يخف الوهج المهني الذي تنعم به بعض الشيء، وثمة تغييرات إيجابية في الظروف تنقلك إلى حالة من الارتياح الكبير. 

عاطفياً: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

 

الجوزاء 

راغب علامة

مهنياً: تهتم بشؤون مهنية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض الزملاء، ويسلّط هذا اليوم الضوء وتضع اللمسات الاخيرة على مشروع خاص.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم. 

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين. 

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

 

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: يقوى الوهج المهني هذا اليوم، ويجعلك تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة تنفذها وتثير الدهشة والإعجاب.

عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

 

الأسد 

هاني سلامة

مهنياً: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن.

عاطفياً: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

 

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.

عاطفياً: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

 

الميزان

منة شلبي

مهنياً: يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود. 

عاطفياً: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيدة التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب. 

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

 

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة. 

عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.

صحياً: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

 

القوس 

 جيرارد بيكيه

مهنياً: تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح. 

عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

 

الجدي 

إيهاب توفيق

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه.

عاطفياً: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحياً: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلباً ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

 

الدلو

شيريهان

مهنياً: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.

عاطفياً: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما.

صحياً: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

 

وائل كفوري

الحوت 

مهنياً: يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف. 

عاطفياً: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني، بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.

صحياً: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطاً.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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