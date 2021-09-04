السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في يومها الثالث لحملتها الدعائية.. «السياحة» تروج لمحافظة الفيوم

الترويج لمحافظة الفيوم
الترويج لمحافظة الفيوم

نشرت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، فيديو عن الفيوم، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام سبتمبر الجاري للترويج السياحي للمحافظات، وستستمر لمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي، والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

تتميز محافظة الفيوم بتنوع وتعدد بيئاتها الطبيعية والمقومات السياحية والأثرية بها، حيث تجمع بين الطبيعة الخضراء والصحراء والبحر والآثار في مكان واحد.

وتضم الفيوم العديد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية منها: بحيرة قارون، ومحمية وادى الريان، ومحمية وادى الحيتان، وقرية تونس التي تشتهر بالأعمال اليدوية والحرف الخزفية، ومتحف آثار كوم أوشيم، وبقايا مدينة كرانيس الأثرية، واطلال معبد مدينة ماضى، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، وسواقى الهدير.

مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الفيوم السياحة والآثار محافظات مصر بحيرة قارون وزارة السياحة والآثار

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