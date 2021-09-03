الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء اشتعال النيران بشقة فى حدائق القبة

حريق شقة
حريق شقة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، عن أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى حدائق القبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

المعمل الجنائي حريق شب شقة سكنية حدائق القبة ماس كهربائي زيادة الأحمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

الباز: «الهارب علاء صادق واحد من صناع الفتنة الرياضية بمصر» (فيديو)

الكل مستعد.. «الدستور» تكشف خطة الدولة لمواجهة موجة «كورونا» الرابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان