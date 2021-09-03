بعد طرحه.. اعرف قصة المسلسل الأشهر La casa de papel

تعرض منصة نتفليكس اليوم الجمعة أولى حلقات الجزء الخامس، من المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel لاكاسا دي بابل، ويختلف وقت عرض المسلسل حسب بلدك.

قصة مسلسل La casa de papel

تدور فكرة المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل" الأعلى مشاهدة على مستوى العالم على تنفيذ مجموعة من الأشخاص يترأسهم العقل المدبر ويدعى "البروفيسور"، بتنفيذ أكبر سرقة مصرفية في التاريخ، ولكن في ذات الوقت يحظون بحب الناس وتعاطفهم معهم، لأنهم ضد نظام التجارة العالمي، وحقق "لاكاسا دي بابل" في مواسمه الأربعة السابقة مشاهدات قياسية بالمقارنة بأي سلسلة عالمية أخرى على مستوى العالم

الموسم الخامس من مسلسل La casa de papel

ينقسم الموسم الخامس من مسلسل La casa de papel إلى جزأين، وكل جزء ينقسم إلى 5 حلقات، بإجمالي 10 حلقات للموسم وانطلق عرض الجزء الأول من الموسم الخامس، اليوم الجمعة 3 سبتمبر، بينما سيتم طرح الجزء الثاني، في 3 ديسمبر المقبل.

ملخص الموسم الخامس من La casa de papel

تدور أحداث الموسم الخامس من المسلسل حول محاصرة العصابة في بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ويتم القبض على البروفيسور، الرأس المدبر للعصابة - وتأتى المفاجأة أنه لأول مرة، ليست لديه خطة للهروب، ويظهر الجيش في المواجهة لتقترب نهاية أعظم سرقة في التاريخ، وما بدأ كسرقة سيتحول إلى حرب.

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وقال كاتب المسلسل خافيير غوميز سانتاندير لوسائل الإعلام، إنه على الأرجح لن يقوم بكتابة أجزاء أخرى للمسلسل، لأنه يقع تحت ضغط كبير ويشعر بالإجهاد العقلي، ولكنه أكد أن المسلسل سينتهي بشكل جيد للغاية هذا الموسم، موضحًا أنه حاول بقدر الإمكان إبقاء الحبكة الدرامية للمسلسل قيد السرية حتى تزيد الإثارة والتشويق ولا يتمكن المشاهد من توقع ما سيحدث في الحلقات القادمة.