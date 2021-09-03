الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محول كهرباء بميناء غرب بورسعيد

جريدة الدستور

 

 

تلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، بلاغا بنشوب حريق في أحد المحولات الكهربائية في ميناء غرب بجوار باب ٣٠ الجمركي ، وتم إبلاغ الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد التي تعاملت مع الحريق على الفور.

تمت السيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران من خلال ثلاث سيارات إطفاء بالتنسيق مع وحده إطفاء هيئة الميناء، وتقوم حالياً الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أي نيران، ولم تحدث أي خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

 

من جانبه أكد المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل دون خسائر في الأرواح وجار عمليات التبريد.

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