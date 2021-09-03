بعد إطلاقها خط مستحضرات تجميل.. تشكيلة من ملابس جنيفر أنيستون (صور)

تعد واحدة من أكثر النساء أناقة في هوليوود إنها الفنانة جينيفر أنيستون التي فاجأتنا أمس الخميس، بإطلاق علامتها التجارية الجديدة LOLAVIE للتجميل.



وفي سياق ذلك، نستعرض أبرز تفضيلاتها للملابس خلال مسيرتها المهنية، حتي يتسنى لك اختيار ما يلائمك منها وهي كالآتي:



فساتين سوداء صغيرة

تعرف كل فتاة أن الفستان الأسود الصغير هو عنصر أساسي في خزانة ملابس، وهذه الفساتين الأنيقة التي ترتديها جينيفر أنيستون سهلة الارتداء وسهلة التصميم وتبدو رائعة على الجميع، كما إنه خيار متعدد الاستخدامات، وفقا لموقع rankar

البدلة مع بنطلون واسع

عندما يحين وقت الظهور بمظهر احترافي، تفضل جينيفر ارتداء البدلة ذات البنطال الواسع، فهي تضفي لمسة عصرية على هذه المجموعة الكلاسيكية من خلال عدم ارتداء قميص رياضي تحت السترة.

فائدة أخري لهذا الأسلوب من الملابس هو أنه يطيل ساقيك بفضل بنطال البدلة الذي يجعلهما أطول، وإذا أحببتي هذا الاسلوب من النجمة أختاري لونًا جريئًا مثل الأحمر الياقوتي، أو التزمي بالظلال السوداء والفحمية البسيطة، وحافظي على شعرك في ذو مظهر إنسيابي فوضوي أو يمكنك إضافة كعكة أثناء فصل الصيف.

ملابس أحادية اللون رمادية

اللون الرمادي هو الظل الأكثر إمتاعًا عالميًا على الإطلاق، بالإضافة لأن الأزياء أحادية اللون هو خيار صالح لكل وقت و للنساء من جميع الأعمار، كما ظهرت جنيفر طوال حياتها المهنية، مرتدية مجموعة قمصان ذو الياقة المدورة والتنورة إلى القميص.

للعثور على الظل المثالي للون بشرتك علي طريقة جنيفر أختاري اللون الرمادي المتوسط أو الرمادي الغامق، فهذه فرصة لتبدو أنيقة ومتطورة مع الشعور بالحداثة والعصرية.

فساتين ترتر ذو رقبة

تضيف جينيفر لمسة من التألق إلى أمسياتها في الخروج مع إحدى هذه الفساتين، حيث تحتوي بعض أثوابها للسهرات علي الترتر اللامع وخط العنق الهابط، كما تبقي شعرها بعيدا ولا ترتدي العديد من المجوهرات.

ولاستكمال هذه الإطلالة التي لا تقاوم تقوم بإقران الفستان مع الصنادل ذات الأربطة.

معطف بلون الحجر



كواحدة من أكثر الالوان المحايدة تجعل جينيفر أنيستون هذا اللون يبدو مذهلاً، حيث ترتديه مع جينز وقميص أساسي أو مجموعة من البنطلونات المخططة وسلسلة ذهبية، إنها قطعة ملابس مثالية بإمكانك أن تضيفها إلى خزانة ملابسك ، وتعمل بشكل جيد مع كل شيء.

أضيفي وشاحًا كبيرًا مطبوعًا خلال الأشهر الباردة ، أو حقيبة جلدية بنية اللون مع ملابسك الكاجوال وستكون جاهزًا لليوم.

الفساتين البيضاء

كما حطمت أنيستون قاعدة الاحتفاظ بفستان أبيض ليوم الزفاف، حيث جعلت ممثلة The Friends هذا الرداء جزء من روتينها، ودائما تفصل إختيار الفساتين الطويلة المصنوعة من الحرير والدانتيل والساتان.

بإمكانك أن تفعلي مثل جنيفر أنيستون في هذا الأمر وسيساعدك معرفة أنك لست بحاجة إلى الكثير من المجوهرات لجعلها تبدو رائعة، كل ما تحتاج إليه هو زوج من الأقراط المتدلية أو حقيبة ملائمة لإكمال هذا المظهر.

الملابس الشتوية

استلهمت النساء من جينيفر أنيستون إنها ترتدي فستانًا صغيرًا مع حذاء للركبة مع زوج سميك من الجوارب يحمي ضد برد الشتاء.

أيضا تلتزم بالتنانير القصيرة أو الفساتين مع هذا الاختيار، لإبقاء مظهرها أنيقًا دون التباهي بالكثير من الجلد في درجات الحرارة الباردة.



رقبة السلحفاه

الياقة المرتفعة المتواضعة هي خيار طبيعي ليوم بارد، وكثيرا ما تفضلها جنيفر أنيستون