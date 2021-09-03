القبض على عاطلين تخصصا فى الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض مطواة لحماية تجارتهما الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عاطلين مقيمين منطقة بهتيم دائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال البحث الجنائى بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من ضبط العاطلين أثناء استقلالهما مركبة توك توك وهما "عبد الرحمن م ف"، 21 سنة، عاطل، و"إسلام ي خ"، 19 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة القسم، وبحوزتهما 139 كيس من مخدر البودر، ومبلغ مالى 4620 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما فى المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، ومركبة التوك توك لنقل وترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.