أهداف الحد من الفقر.. 5 توصيات من «الشيوخ» بمجال التضامن الاجتماعي

وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من التوصيات الهامة التى تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021-2022 فى مجال التضامن الاجتماعى وهى كالآتى:

توصيات "الشيوخ" فى مجال التضامن الاجتماعى:

1- زيادة الطاقة الاستيعابية في دور ونوادي المسنين مع الأهتمام بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية.

2- العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادي.

3 - مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق الأطفال بالأسر البديلة من أطفال المؤسسات الاجتماعية بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال بتلك الأسر.

4- مراجعة وتيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

5- زيادة أعداد الحضانات وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للوصول إلى زيادة اعدادها بنسبة 200% خلال العامين القادمين وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادى.

مستهدفات خطة التنمية فى مجال خدمات الرعاية الاجتماعية:

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وتتمثل مستهدفات الخطة في برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية.

وأهم هذه البرامج مبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة وتمكين المرأة، علاوة على برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج الشراكات والتطوير المؤسسي.