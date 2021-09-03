جرفتهم الأمواج.. إنقاذ عدد من الأشخاص أشرفوا على الغرق بالإسكندرية

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ والمصطافين، من حالة البحر اليوم الجمعة، مطالبة بالاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ وعدم تجاوز المسافات الآمنة للسباحة.

وأشارت خلال بيان اليوم الجمعة، إلى أنه منذ الصباح نجح رجال الإنقاذ على مختلف الشواطئ، في إنقاذ عدة حالات لأشخاص أشرفوا على الغرق بعد أن توغلوا داخل مياه البحر وجرفتهم الأمواج، لذا يرجى التواجد والسباحة قرب الشاطئ وعدم التوغل في مياه البحر حرصًا علي حياة المواطنين.

ورفعت شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي الرايات الحمراء، مما يعني أن البحر فى حالة عدم إستقرار وهناك خطورة كبيرة فى حالة عدم الالتزام بتعليمات عمال الأبراج و المنقذين، لذا تهيب الإدارة بالرواد الإلتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

جدير بالذكر إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد إتخذت كافة الإجراءات التحذيرية لسلامة الرواد حيث تم الإعلان علي صفحة الإدارة الرسمية عن رفع الرايات الحمراء وكذلك يتم التنبيه علي مدار الساعة، وتحذير الرواد عن طريق الإذاعات الداخلية، والمرور علي الرواد وتحذيرهم بخطورة التوغل داخل البحر وهو فى حالة عدم الاستقرار.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبال كثيف من المصطافين واهالي المحافظة الساحلية، رغم التحذيرات بأرتفاع الأمواج، ورفع الرايات الحمراء، مع انتشار تواجد الغطاسين، وعمال الابراج، وتم رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، مع مطالبة المواطنين بالالتزام بتعليمات عمال الابراج و المنقذين، فى تحديد المسافات الآمنة للسباحة.

وفي سياق آخر استقبل شاطئ الخير والمرح «المندرة المجانى» جمعية أنا مصراوية بعدد اطفال 50 طفل من الأيتام، حيث قضوا يومًا ممتعا على الشاطئ.

وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استقبالهم بالورود ترحيبا بهم، كما قام موظفى الإدارة بالتنسيق مع شباب من جمعيات المجتمع المدني بتوزيع فلاير حملة (اعرف حقك) على بعض الشواطئ لتوعية الرواد بحقوقهم و ضرورة الابلاغ على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة عن أى مخالفة او تجاوزات قد تحدث على الشواطئ، وأيضا حثهم على نظافة الشواطئ و ظهورها بالمظهر اللائق بالاسكندرية.