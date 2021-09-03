الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق بحادث تصادم على طريق «بنها- المنصورة»

حادث
حادث

أصيب سائق إثر تصادم سيارته أثناء سيره على الطريق السريع اتجاه بنها- المنصورة، حيث اصطدمت سيارته بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة فى يده، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سائق سيارة ملاكى تصادم برصيف الطريق بالقرب من قرية كفر عامر ورضوان على الطريق السريع اتجاه بنها- المنصورة، وعلى الفور تم نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق "و ع" قائد السيارة، ولا توجد وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بنها- المنصورة الطريق السريع بنها الجامعى

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