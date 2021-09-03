الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل في منطقة الموسكي

حريق
حريق

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل محل ألعاب أطفال في منطقة الموسكي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات، وإعداد تقرير يتضمن أسباب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل محل فى الموسكي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

نيابة الموسكي منطقة الموسكى الحماية المدنية

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