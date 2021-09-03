الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع إسكان «درة» في الوادي الجديد قريبًا

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أعلنت محافظة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسكان درة الوادي بامتداد حى 25 يناير بمدينة الخارجة المقام على مساحة 50 فدانًا، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، التابعة لوزارة الإسكان والتى يجرى تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم  تنفيذ 26 عمارة سكنية كاملة التشطيبات من إجمالى 101 عمارة يشملها مشروع إسكان درة بالوادي الجديد، وكذلك الانتهاء من البنية الأساسية للموقع بالكامل تتضمن صرف صحى- مياه شرب- كهرباء- طرق- لاند سكيب وطرحها للمواطنين الراغبين فى التسلم الفورى من خلال مديرية الإسكان.
وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت عن أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمدينتى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من الأول إلى الثامن الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم ويرغبون فى استكمال الحجز بالشروط الجديدة.


 

الوادي الجديد تنفيذ المرحلة الاولي مشروع إسكان درة الإسكان الاجتماعى عمارة سكنية

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