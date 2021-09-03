مصرع طفلة وإصابة 5 من أسرتها فى انقلاب سيارة بمطروح

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، وأصيب 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 55 في الطريق الدولي اتجاه القاهرة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "وفاء حسن عبدالعزيز 36 سنة، مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن عبدالله إبراهيم 41 سنة، مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب عبدالرحمن عبدالله 13 سنة مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مريم عبدالرحمن عبدالله 10 سنوات مصابة باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مالك عبدالرحمن عبدالله 7 سنوات مصاب باشتباه pc وجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما استقبل مستشفى العلمين النموذجي في نفس الحادث خديجه عبدالرحمن مصطفي وتبلغ من العمر عاما جثمانا هامدا، حيث تم التحفظ على جثمانها في ثلاجة حفظ الجثمان بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

تم على الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.