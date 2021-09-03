الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه

ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين – يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 6 ملايين جنيه مصري تقريباً.

الداخلية ضبط احد الأشخاص الإسكندرية الاتجار النقد الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بسبب حادث تصادم.. شلل مروري بطريق «بنها- المنصورة» في القليوبية

«الرعاية الصحية» تكرم الدكتور وليد السيد عن إسهاماته خلال عمله بالهيئة

211 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

«القوى العاملة» تحصل 107 آلاف جنيه مستحقات مصرى بالإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

"مُفجر الأحذية"..كيف أحبط الـCIA هجمات القاعدة على إسرائيل بعد 11 سبتمبر؟

ثانى هجوم فى أسبوعين.. تفاصيل القصف الإسرائيلى ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى: صاروخ سورى مضاد للطائرات اخترق الأراضى الإسرائيلية