الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توجه قوافل طبية لليمان 430 وسجن القطا الجديد

قوافل طبية لليمان
قوافل طبية لليمان

وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى "ليمان 430 الصحراوي - سجن القطا الجديد"، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

قطاع الحماية المجتمعية التخصصات الطبية الأدوية

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