الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

حادث على الطريق
حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، ليجري نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رصدت وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة وبالقرب من كمين رشيد الحدودي بين محافظة كفر الشيخ، والبحيرة، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف من تمركزات الطريق الدولي الساحلي، إلي موقع البلاغ ليجري نقل المصابين إلي مستشفى رشيد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

فيما تبين من خلال البيانات التي رصدتها غرفة العمليات، أنه أصيب كل من: «إبراهيم حسن عبد الرازق، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وأشرف محمد سلطان، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سلامة باشا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع».

وجميع المصابين يخضعون للعلاج الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل استقبال مستشفى رشيد المركزي.

حادث كفر الشيخ المصابين مستشفى إسعاف

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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