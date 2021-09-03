بريطانيا: لن نعترف بحكومة طالبان وسنتعامل مع الواقع الجديد

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان، مضيفا أنها لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وصرّح راب، خلال زيارة لباكستان، بأنه لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول دون بعض التعاون مع طالبان التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس.

وقال: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".

وفي سياق متصل، قالت مصادر في حركة طالبان إن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبا، في وقت تخوض خلاله الحركة معارك مع مقاتلين متمردين في وادي بنجشير وتسعى للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي.

وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.

وقال مسئول بالحركة، طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز": "وصل جميع القادة الكبار إلى كابول حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة فى مراحلها الأخيرة".

وصرح مسئول آخر من طالبان بأن هبة الله أخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم.

وتواجه طالبان، التي سيطرت على العاصمة كابول في 15 أغسطس بعد اجتياح معظم أنحاء البلاد، مقاومة في وادي بنجشير شمالي العاصمة، ووردت أنباء عن قتال عنيف وضحايا.

وتجمع عدة آلاف من أفراد الجماعات المسلحة المحلية وبقايا القوات الحكومية المسلحة في الوادي الوعر تحت قيادة أحمد مسعود، ابن زعيم المجاهدين السابق أحمد شاه مسعود.

وفشلت جهود التفاوض من أجل التسوية على ما يبدو، وتبادل الجانبان الاتهام بالمسئولية عن الفشل.