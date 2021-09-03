سيدة تستدرج القاصرات.. حبس شبكتي دعارة داخل مركبين نيليين

قررت النيابة العامة، حبس شبكتين للأعمال المنافية للآداب، تم ضبطهما داخل مركبين نيليين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية شبكتين للأعمال المنافية للآداب داخل مركبين نيليين لنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وتبين من التحريات أن سيدة تستدرج الفتيات القاصرات والتحريض على الفسق وتسهيل الاتجار فى البشر من خلال عملهن ضمن شبكة منافية للآداب، وعرضهن بطرق غير مباشرة على راغبي المتعة داخل الملاهى الليلية بالمراكب النيلية وتم ضبطها، وبصحبتها فتاتان قاصرتان.

كما تم ضبط شخص بصحبته 10 فتيات داخل مركب نيلي فى القاهرة، بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب.