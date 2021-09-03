وزير الصحة الألمانى يعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحى لطلاب المدارس

يعتزم وزير الصحة الألماني، ينس شبان، تخفيف وتوحيد قواعد الحجر الصحي بالنسبة لطلاب المدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الألماني في تصريحات لمجلة "دير شبيجل"، اليوم الجمعة: "نحتاج إلى لوائح موحدة للحجر فيما يتعلق بالمدارس، من المنتظر أن يتفق وزراء الصحة على مستوى الولايات على هذه اللوائح".

وذكر "شبان" أنه إذا كان الطلاب يرتدون الكمامات داخل الفصول الدراسية فليس هناك ضرورة إلى إدخال الفصل بأكمله في الحجر الصحي حال ظهرت حالة إصابة بكورونا بينهم، وأضاف: "سيكون من العملي إدخال الطلاب المجاورين للطالب المصاب في حجر لمدة خمسة أيام، ثم إنهاء حجرهم بعد تقديم نتيجة اختبار سلبية لكورونا، ولكن إدخال فصل بأكمله كما يحدث الآن في الحجر سوف يؤدي إلى عدم حضور مئات الآلاف من الطلاب للحصص الدراسية على مدار أسبوعين، رغم أنهم غير مصابين على الإطلاق".

وقال شبان: "نحن نعمل الآن على إيجاد حل في أسرع وقت ممكن عبر وزراء الصحة"، داعيا إلى استخدام اختبارات "بي سي آر" التي تعتمد على لعاب الفم للكشف عن كورونا في المدارس.

وحتى الآن توجد قواعد مختلفة للغاية بشأن الحجر الصحي للمدارس في الولايات الألمانية حال ظهور حالة إصابة بين الطلاب، وتقصر بعض الولايات الحجر على الطلاب المجاورين للطالب المصاب.

ولم يتم تطعيم العديد من الطلاب حتى الآن، لأنه لا يوجد حاليا لقاحات معتمدة رسميا للأطفال دون سن الثانية عشرة، وفي الآونة الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بكورونا بشكل حاد في ألمانيا، خاصة في الفئات العمرية الأصغر سنا.

وقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 14251 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 12029 إصابة،

وسجل المعهد 45 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 14 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.