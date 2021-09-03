الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحي بالكاثوليكية تعقد لقائها الخامس بالكلية الإكليريكية بالمعادي

الانبا دانيال لطفي
الانبا دانيال لطفي

عقدت اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحي، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماعها الخامس، برئاسة صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، رئيس اللجنة، بمشاركة أعضاء اللجنة، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

- تفاصيل اللقاء


و افتتح نيافة الأنبا دانيال اللقاء بالصلاة، تضمن الاجتماع عرض اللجان المختلفة ما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث عرضت لجنة الخدام تقريرًا حول الثلاث لقاءات لأمناء الخدمة على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والاحتفال بيوم الخادم، والإعداد لليوم البطريركي للخادم.
وعرضت اللجنة الميديا مشروع قاعدة البيانات وتطورات الموقع الإلكتروني، ومسابقات الكتاب المقدس، حيث تمّ تحديد مواعيد التصفيات النهائية على مستوى الإيبارشيات، بالإضافة إلى مشروع كتاب المائة ترنيمة، كما عرضت لجنة المناهج ما تمّ إنجازه من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، حيث جاري التخطيط لمناهج للمراحل حضانة، والإعدادية، والثانوية. 


و تضمن الاجتماع الحديث حول إيجابية اللقاءات، التي جمعت الخدام وأمناء خدمة من مختلف الإيبارشيات، حيث ساد اللقاء الطابع الأخوي والتعاون بينهم، وحبهم للخدمة والكنيسة، وإحساسهم بالشركة، وتبادلهم المقترحات والتحدّيات في الخدمة، كما تضمن الاجتماع أيضًا احتفال اللجنة بالعام الأول لتأسيسها.


وتم طرح الموضوعات الآتية للمناقشة:
- أهميّة عمل لائحة لأمانة الخدمة على مستوى الكنيسة، والاستفادة من اللوائح الموجودة، وتقديمها لآباء السينودس.
- أهميّة تأسيس رابطة للخدام على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية.
- مواصلة مسابقات الكتاب المقدس، لمساعدة المخدومين على الاهتمام والتعمق في الكتاب المقدس.
- دراسة معضلة تسرّب المخدومين من المرحلتين الإعدادية والثانوية من التعليم المسيحي. 
واختتم الاجتماع بكلمة شكر من نيافة الأنبا دانيال لطفي لأعضاء اللجنة، لحضورهم ومشاركتهم الفعّالة، كما توجّه بالشكر لآباء الإكليريكية على استقبالهم.

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