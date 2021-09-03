بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسى ونيويورك

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار أيدا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال البيت الأبيض في بيان "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة".



ولقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة منها نيوجيرزي جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بفعل الإعصار أيدا.

وهطلت أمطار غزيرة فى نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذى زرع الفوضى فى شمال شرق الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ فى مناطق عدة.

وتحولت الشوارع إلى أنهار فى بعض الأماكن فى العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة بينما غمرت المياه محطات المترو الذى توقف عن الخدمة، حسب هيئة النقل «ميتروبوليتان ترانسبورتيشن اوثوريتى» التى تدير وسائل النقل العام فى نيويورك.

وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية رقمًا قياسيًا مطلقًا مع تساقط 80 ملم من الأمطار فى ساعة واحدة فى سنترال بارك.

وعلى صعيد آخر، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الانسحاب من أفغانستان ووصفه بأنه أفضل قرار من أجل الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال بايدن: "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح .. وقرار حكيم .. وأفضل قرار من أجل أمريكا".

وتابع: "مع إنهائنا 20 عاما من الصراع والألم والتضحية، حان الوقت للتطلع إلى المستقبل، لا إلى الماضي .. إلى مستقبل أكثر أمانا".

يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

ولم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).