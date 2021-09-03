الأمم المتحدة تستأنف الرحلات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان

استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، على ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، وفقا لفرانس برس.



يأتي هذا في الوقت الذي قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تعمل على تقييم خطط لإعادة فتح مطار حامد كرزاي في كابل.

وأوضح مولود تشاووش أوغلو للصحفيين في أنقرة، أن مطار حامد كرزاي الدولي قد يعاد فتحه على مرحلتين، للرحلات العسكرية وبعد ذلك للرحلات التجارية.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، "الآن هناك طلبات من حركة طالبان وبعض الدول للتعاون معنا، نحن نقيم كل هذا".

تدير تركيا المطار منذ ست سنوات قبل الانسحاب الأميركي وعودة طالبان إلى السلطة.

وفي نيويورك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تُسيّر حاليا رحلات جوية "لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح" في أفغانستان.

وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان وبقندهار في الجنوب.

وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار الشريف منذ 29 أغسطس.

في حين يقون علي تشغيل الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يُشغّلها برنامج الغذاء العالمي.

وقال دوجاريك إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية.

وأوضح أنه اعتبارا "من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد". وأضاف "ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك".

ولفت دوجاريك إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء جسر جوي لنقل مواد غير غذائية كالإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ.