الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعثر على سورى مصاب بعيار نارى قرب الحدود مع تركيا

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

قالت الشرطة اليونانية إنها عثرت قرب حدود البلاد مع تركيا، على مهاجر سوري مصاب بطلق ناري في الساق يعتقد أنه عبر إلى اليونان بشكل غير شرعي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أوضحت الشرطة أن وحداتها عثرت على المهاجر السوري البالغ 25 عاما بينما كانت تمشط الحدود البرية واستخدم زورقا بلاستيكيا لعبور النهر الذي يجري بطول الحدود.

وكان المهاجر مصابا بعيار ناري في الفخذ، ونقل إلى مستشفى محلي للعلاج، ولم يتضح بعد من أصابه بالرصاص.

وتعد اليونان واحدة من أكثر طرق العبور شيوعا إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للفارين من العنف والصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتصل الأغلبية العظمى من المهاجرين إلى جزر يونانية من الساحل التركي القريب، لكن الكثير منهم يحاول أيضا عبور نهر إفروس الذي يجري بطول الشطر البري من الحدود.

وتعزز اليونان أمنها الحدودي على البر وفي البحر، خاصة بعد سقوط أفغانستان في يد حركة "طالبان".

وأكدت اليونان أنها تريد تجنب تكرار ما حدث عام 2015، عندما دخل أكثر من مليون شخص أوروبا، الأغلبية العظمى منهم عبر الجزر اليونانية، وطلبوا اللجوء.

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة، ولم ترد أي معلومات عن عدد تلك الصواريخ أو المناطق التي تم استهدافها.

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

 

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وائل لطفي

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